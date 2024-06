Frankreichs Republikaner entlassen Parteichef

Paris. In Frankreich haben die Republikaner Parteichef Éric Ciotti geschasst, nachdem dieser für ein Bündnis mit dem extrem rechten Rassemblement National (RN) geworben hatte. Die Führung der Partei schloss Ciotti am Mittwoch aus, weil er am Dienstag mit Blick auf den RN von Marine Le Pen gesagt hatte: »Wir sagen die gleichen Dinge, also hören wir auf, uns eine erfundene Opposition auszudenken.« Ciotti weigerte sich, seinen Rauswurf zu akzeptieren, weil dieser nicht den Vorschriften gemäß erfolgt sei. (Reuters/jW)