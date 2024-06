Mitbestimmung am BER in Gefahr

Berlin. Verdi kritisiert Bestrebungen des Brandenburger Finanzministeriums, die Beteiligung der Gewerkschaften im Aufsichtsrat der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH zu schwächen, sobald die Anzahl der Beschäftigten unter die Schwelle von 2.000 Beschäftigten fällt. In diesem Fall seien die paritätische Besetzung zwischen Unternehmens- und Beschäftigtenvertretern sowie die Position des Arbeitsdirektors in Gefahr, wie Verdi am Dienstag erklärte. Letzterer könne nur mit Zustimmung der »Arbeitnehmerbank« im Aufsichtsrat besetzt werden. (jW)