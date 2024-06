Luftsicherheit: ESA-Löhne unvollständig

Düsseldorf. Die Beschäftigten der ESA Luftsicherheit GmbH am »Airport Weeze« haben nach wochenlangem Warten endlich ihre Löhne für den Monat April 2024 erhalten. Aber die Unsicherheit bleibt. Zum einen sind die Überweisungen nicht vollständig, wie Verdi am Montag mitteilte: »Die rückwirkend ab Februar 2024 erkämpften Tariflohnerhöhungen, die tariflichen Prämienleistungen sowie die von der ESA-Geschäftsführung zugesicherten Pauschalzahlungen von 50 Euro pro Lohnverzugstag« fehlten demnach weiterhin. ESA schulde jedem seiner Weeze-Mitarbeiter »schon allein nur für den Lohnverzug eine Summe in Höhe 1.150 Euro«.

Zum anderen seien die Aprillöhne nicht vom Vertragspartner der Bezirksregierung Düsseldorf, also ESA, überwiesen worden, sondern von einer Gesellschaft aus der Schweiz – HBC Management AG. Das werfe bei den Beschäftigten Fragen auf. Auch in bezug auf die nächste Lohnzahlung, für den Monat Mai 2024, die laut Verdi diesen Freitag fällig sein wird. (jW)