Regensdorf. Emanuel Buchmann erlebt eine Saison der Rückschläge: Der deutsche Radprofi muss nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse operiert werden. Das teilte sein Team Bora-Hansgrohe in der Nacht zu Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mit. Am Montag war der 31jährige auf der zweiten Etappe etwa 1,5 Kilometer vor dem Ziel gestürzt und brach sich dabei die Hüfte und das Schlüsselbein. Der deutsche Meister hatte sich zuletzt heftig mit seinem Team zerstritten. Nach seiner Nichtberücksichtigung für den Giro d’Italia kritisierte er die Entscheidung in den sozialen Netzwerken. Zuletzt bestätigte Teammanager Ralph Denk, dass Buchmann seine letzte Saison für den Rennstall absolviert. (dpa/jW)