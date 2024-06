Verteidigungsausschuss: FDP-Politiker Faber wird Vorsitzender

Michael Kappeler/dpa Würdiger Nachfolger: FDP-Mann Marcus Faber beerbt Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Berlin. Der FDP-Politiker Marcus Faber (40) wird neuer Vorsitzender des sogenannten Verteidigungsausschusses im Bundestag. Der als antirussischer Hardliner geltende Bundestagsabgeordnete setzte sich am Dienstag in einer Kampfabstimmung in seiner Fraktion im zweiten Wahlgang gegen Alexander Müller durch, wie die dpa aus der Sitzung erfuhr. Die FDP-Fraktion hat das Vorschlagsrecht für den Vorsitz, auf das eine formale Wahl durch die Ausschussmitglieder folgt. Faber folgt auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Spitzenkandidatin der FDP sowie der liberalen Parteienfamilie Alde für die Europawahl ist. Die Mitglieder des Ausschusses sind für die parlamentarische Kontrolle des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr zuständig. Sie sind auch an der Verabschiedung des entsprechenden Etats sowie an der Beschaffung von Ausrüstung und Material für die Bundeswehr beteiligt. (dpa/jW)