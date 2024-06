Flensburg. 77 Schülerinnen und Schüler sind bei der Bundesrunde der 63. Mathematikolympiade in Flensburg ausgezeichnet worden. Insgesamt seien zwölf erste, 26 zweite und 39 dritte Preise verliehen worden, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Die rund 200 Teilnehmer der Bundesrunde hatten sich zuvor in ihren Bundesländern beziehungsweise an deutschen Auslandsschulen in mehreren Runden gegen insgesamt 207.000 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert. (dpa/jW)