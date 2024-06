Mit einem großen Opernabend in der Arena von Verona hat Italien die Aufnahme der italienischen Oper in die Liste des Weltkulturerbes gefeiert. Bei der Gala unter Leitung des Stardirigenten Riccardo Muti, die am Freitag live im italienischen Fernsehen übertragen wurde, traten Größen der klassischen Musik wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann auf. Ihnen sowie einem Orchester mit 160 Musikern und ein Chor aus 300 Sängerinnen und Sänger lauschten 20.000 Zuschauer, darunter die unvermeidliche Politprominenz wie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Staatspräsident Sergio Mattarella. Die Gala war Auftakt der diesjährigen Opernsaison in der Arena, die bis zum 7. September dauert. Die »Große italienische Oper«, wie sie im italienischen Kulturministerium offiziell heißt, war Ende vergangenen Jahres von der UNESCO ins immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen worden. (dpa/jW)