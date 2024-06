EZB: Weiter Bremse bei Zinsniveau

Düsseldorf. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dämpft nach der jüngsten Leitzinssenkung die Erwartungen an schnelle weitere Zinssenkungen. Die Inflation im Euro-Raum befinde »sich aktuell auf gutem Weg, gegen Ende des kommenden Jahres die Marke von zwei Prozent zu erreichen«, heißt es in einem Gastbeitrag Lagardes für die Rheinische Post (Sonnabend). Die Zinsen müssten deshalb so lange restriktiv bleiben, »wie es notwendig ist, um auf Dauer Preisstabilität sicherzustellen«. (dpa/jW)