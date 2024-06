Südkorea: Norden aus Lautsprechern beschallt

Seoul. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit der Demokratischen Volksrepublik Korea nimmt Südkorea seine Beschallung des abgeschotteten Nachbarlandes mit Propaganda wieder auf. Am Sonntag habe das Militär wieder Lautsprecher an der Grenze aufgestellt und Durchsagen in Richtung Norden gemacht, teilte der Generalstab mit. Laut Agentur Yonhap soll über die bis zu 20 Kilometer weit zu hörenden Lautsprecher ein Programm des Senders Voice of Freedom laufen, der vom Verteidigungsministerium betrieben werde. Damit reagiere Seoul darauf, dass Pjöngjang erneut Hunderte Ballons mit Müll über die stark militarisierte Grenze geschickt habe. Das war allerdings eine Reaktion auf eine Propagandaaktion aus dem Süden, bei der Ende der vergangenen Woche Ballons mit Flugblättern, Ein-Dollar-Noten und USB-Sticks mit Popmusik Richtung Norden geschickt worden waren. (dpa/jW)