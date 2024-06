Bahncard jetzt nur noch digital

Berlin. Seit Sonntag ist Schluss mit der Plastik-Bahncard. Die Deutsche Bahn will das Rabattabo nun nur noch als digitale Variante anbieten. Vom 9. Juni an erhalten Kunden deshalb keine Chipkarte mehr, wie die Bahn mitteilte. Bestehende Bahncards behalten aber bis zu ihrem Ablauf weiter die Gültigkeit. Sozialverbände kritisieren den Schritt in Richtung Digitalisierung. »Die Deutsche Bahn zeigt, wie es nicht gehen sollte«, so Michael Stiefel von der Diakonie Deutschland. Menschen ohne digitale Endgeräte werden künftig von der Nutzung ausgeschlossen.(dpa/jW)