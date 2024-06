Vor Wahl Demos in mehreren Städten

Berlin. Unmittelbar vor der EU-Parlamentswahl haben am Sonnabend in mehreren deutschen Städten Demonstrationen unter dem Motto »Rechtsextremismus stoppen. Demokratie verteidigen« stattgefunden. In Berlin beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen. Hier sprach unter anderem Matthias Ecke, der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, der Anfang Mai beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden zusammengeschlagen worden war. In Dresden nahmen nach Angaben der Veranstalter und der Polizei an der Kundgebung und dem anschließenden Demonstrationszug »mehrere tausend« Menschen teil. In Frankfurt am Main waren es laut Polizei rund 2.500 Teilnehmer, in München 5.000. (dpa/jW)