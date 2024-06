Staaten unterzeichnen Erklärung zum Meeresschutz

San José. Mehr als zwei Dutzend Staaten haben eine gemeinsame Erklärung zum Meeresschutz verabschiedet. Mindestens 26 Länder einigten sich am Sonnabend (Ortszeit) in Costa Rica auf eine »Friedenserklärung mit dem Ozean«. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Deutschland, Spanien, Kanada sowie Costa Rica und Frankreich, die im kommenden Jahr gemeinsam Gastgeber der dritten UN-Ozeankonferenz sein werden. »Wir sind entschlossen, die transformativen Maßnahmen für die Meere zu intensivieren, um eine naturverträgliche Wirtschaft zu unterstützen«, heißt es in dem Dokument. (AFP/jW)