Schiffe vor Jemens Küste angegriffen

London. Vor der Küste Jemens sind am Sonnabend erneut zwei Schiffe beschossen worden, wie AFP am Sonntag meldete. Zunächst sei ein Frachtschiff im Golf von Aden von einer Rakete getroffen worden. Das dadurch ausgelöste Feuer sei gelöscht worden. Bei einem weiteren Vorfall sei am Sonnabend abend ein Geschoss »im Heckbereich« eines Schiffes eingeschlagen und habe ebenfalls einen Brand ausgelöst. Die große Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah (auch »Huthis« genannt) greifen immer wieder Schiffe mit Verbindungen zu Israel an, um ein sofortiges Ende des Gazakrieges zu erreichen.(AFP/jW)