Israelischer UN-Botschafter wird abgelöst

Tel Aviv. Danny Danon, führendes Mitglied in der rechtskonservativen Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, soll zum zweiten Mal Israels UN-Botschafter werden. Dies entschieden Netanjahu und Außenminister Israel Katz, wie Netanjahus Büro am Sonntag mitteilte. Die Ernennung des 53jährigen muss noch von der Regierung gebilligt werden. Danon soll den gegenwärtigen UN-Botschafter Gilad Erdan ablösen. Erdan hatte mit seinen Auftritten mehrmals für Kopfschütteln in der Vollversammlung und im Sicherheitsrat gesorgt. Im Oktober steckte er sich etwa vor dem Sicherheitsrat einen gelben Davidstern mit den Worten »Never Again« (»Nie wieder«) ans Revers. Im vergangenen Monat schredderte Erdan vor dem Rednerpult in einem symbolischen Akt Zettel, auf denen »Charta der Vereinten Nationen« stand.(dpa/jW)