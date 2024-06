Ukrainischer Angriff in Russlands Hinterland

Kiew. Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge erstmals ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Suchoi Su-57 zerstört. Der hochmoderne Jet sei auf dem Flugplatz Achtubinsk in der Region Astrachan in Südrussland abgestellt gewesen, erklärte der ukrainische Militärgeheimdienst GUR am Sonntag. Demnach sei der Angriff in einer Region, die fast 600 Kilometer von der Ukraine entfernt liegt, am Sonnabend erfolgt. Der GUR veröffentlichte Satellitenbilder, machte aber keine genaueren Angaben zum Vorgehen und bekannte sich auch nicht direkt zur Urheberschaft. Eine interne Quelle habe der Agentur AFP jedoch mitgeteilt, dass der GUR die Attacke mit Kampfdrohnen aus ukrainischer Produktion selbst ausgeführt habe. Nach russischen Angaben wurden am Sonnabend drei gegnerische Flugkörper über der Region Astrachan von der Luftverteidigung abgeschossen.(AFP/jW)