V. a. Geringverdiener neigen zum BSW

Düsseldorf. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist vor allem bei Erwerbspersonen beliebt, die bei der Bundestagswahl 2021 der Linken oder der AfD ihre Stimme gaben. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Unter Arbeitern bilden jene, die bei der vorigen Bundestagswahl SPD gewählt haben, die größte Gruppe. Das liege den Studienautoren zufolge aber vor allem daran, dass 2021 vergleichsweise viele Menschen der SPD ihre Stimme gaben. Das Interesse am BSW sei in dieser Kohorte eher durchschnittlich. Generell wiesen aber Personen mit geringem Einkommen, ohne finanzielle Rücklagen, mit großen Sorgen und geringem Institutionenvertrauen eine hohe BSW-Wahlneigung auf. Zudem geben Ostdeutsche häufiger als Westdeutsche an, das BSW wählen zu wollen, auch Wahlberechtigte mit eigener Migrationserfahrung seien überdurchschnittlich vertreten. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen sei marginal. (jW)