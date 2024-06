Intel verkauft Apollo Anteil an Chipfabrik

Santa Clara. Intel holt bei seiner neuen Chipfabrik im irischen Leixlip einen Finanzinvestor an Bord und bekommt dafür eine Milliardengeldspritze. Die Firma Apollo erwirbt einen 49-Prozent-Anteil an der »Fab 34« genannten Anlage, während die übrigen 51 Prozent bei Intel verbleiben. Dies teilte das Technologieunternehmen am Dienstag abend (Ortszeit) mit. Der Kaufpreis wurde auf elf Milliarden US-Dollar (etwa 10,1 Milliarden Euro) beziffert. Intel investierte bisher 18,4 Milliarden Dollar in die Fabrik. Sie ist weitgehend fertig und nahm die Produktion im vergangenen September auf. (dpa/jW)