»Brexit« schadet Textilexporten in EU

London. Seit dem »Brexit« schaden Bürokratie und neue Vorschriften dem Export von Bekleidung und Schuhen aus Großbritannien in die EU einer Studie zufolge schwer. Die Ausfuhren seien von 7,4 Milliarden Pfund (etwa 8,7 Mrd. Euro) im Jahr 2019, also vor dem EU-Austritt, auf 2,7 Milliarden Pfund 2023 gefallen, zitierte The Guardian am Mittwoch Datenerhebungen des Beratungsunternehmens Retail Economics und des IT-Dienstleisters Tradebyte. Der »Brexit« habe zu einem Einbruch des britischen EU-Exports sogenannter Non-Food-Waren um knapp ein Fünftel (18 Prozent) beigetragen. (dpa/jW)