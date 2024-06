Schüsse an US-Botschaft in Beirut

Beirut. Nach Schüssen an der US-Botschaft im Libanon haben die Behörden einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Dieser sei einer Geheimdienstdirektion in der Bekaa-Ebene im Osten des Landes übergeben worden, berichtete die Nachrichtenagentur NNA am Mittwoch nachmittag. Zuvor hätten Sicherheitskräfte in der Gegend bereits nach dem Verdächtigen gesucht. An der US-Botschaft im Norden von Beirut waren am Morgen Schüsse gefallen. Bei dem mutmaßlichen Schützen soll es sich um einen Syrer handeln. Er wurde verwundet in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/jW)