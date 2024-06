Deutsche Kartoffeln knapp und teuer

Bonn. Verbraucher müssen derzeit für Frühkartoffeln tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. In den vergangenen beiden Wochen habe der Durchschnittspreis für ein Kilogramm vorwiegend festkochender Kartoffeln bei etwa 1,63 Euro gelegen, wurde Marktexperte Christoph Hambloch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn am Mittwoch bei dpa zitiert. 2023 lag der Durchschnittspreis im vergleichbaren Zeitraum bei 1,54 Euro pro Kilo. (dpa/jW)