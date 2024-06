Grüne wollen »Nord Stream 2« untersuchen

Berlin. Bündnis 90/Die Grünen fordern einen Untersuchungsausschuss zur Ostseepipeline »Nord Stream 2« – nicht, um zu klären, wer sie Ende 2022 gesprengt hat, sondern wieso sie überhaupt gebaut wurde. Das Projekt stehe »für das größte wirtschafts-, energie- und außenpolitische Versagen seit Bestehen der Bundesrepublik«, sagte der bündnisgrüne Wirtschaftspolitiker Felix Banaszak laut einem SZ-Bericht vom Mittwoch. Jüngst veröffentlichte Akten »deuten klar darauf hin, dass auch die damalige Bundesregierung alles dafür getan hat, das Projekt gängig zu machen«, sagte der Bundestagsabgeordnete. »Nord Stream 2« sollte am Ostseeboden verlaufend Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren. Sie ging angesichts der russischen Invasion in der Ukraine nie in Betrieb. Die Bundesregierung stoppte den Genehmigungsprozess. (jW)