Zahl der Dollarmillionäre weltweit gestiegen

Frankfurt am Main. Die Zahl der Dollarmillionäre sei im vergangenen Jahr weltweit um 5,1 Prozent auf 22,8 Millionen gestiegen, besagt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Capgemini. Das sei der höchste Stand seit der ersten Auswertung im Jahr 1997 und erkläre sich vor allem mit dem »Anstieg der Kurse an den Aktienmärkten«. In den USA würden 7,431 Millionen Menschen über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen. Dahinter folgten Japan mit 3,777 Millionen, die BRD mit 1,646 Millionen (plus 34.000) und die Volksrepublik China mit gut 1,5 Millionen solcher Personen. Untersucht wurden 71 Länder, auf die mehr als 98 Prozent des globalen Bruttonationaleinkommens und 99 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung entfallen. (dpa/jW)