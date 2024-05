USA lockern Kuba-Sanktionen für Privatunternehmen

Ariel Ley/AP/dpa Ein paar Pesos mehr: Kubanische Privatunternehmen dürfen bald US-Konten führen

Washington. Die USA wollen unabhängigen kubanischen Privatunternehmen mehr Zugang zum US-Finanzsystem gewähren. Ihnen wird ab sofort erlaubt, Konten bei US-Banken zu eröffnen und von Kuba aus zu pflegen, wie das US-Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Zudem sollen die Unternehmer mehr Internetdienstleistungen von US-Firmen in Anspruch nehmen dürfen. Auch dürfen US-Banken wieder Transaktionen zwischen Kuba und Drittländern bearbeiten. Die Maßnahmen stellen eine Lockerung der US-Sanktionen gegen Kuba dar, aus denen sich das insgesamt seit mehr als 60 Jahren geltende Handelsembargo zusammensetzt. Kuba hatte im August 2021 Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) per Gesetz zugelassen. Seitdem wurden mehr als 10.000 solcher Firmen registriert. Schätzungen zufolge stellen sie inzwischen etwa ein Drittel aller Arbeitsplätze in Kuba. (dpa/jW)