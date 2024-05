Rheinmetall wird neuer Sponsor bei Borussia Dortmund

Philipp Schulze/dpa Endlich salonfähig: Waffen von BVB-Sponsor Rheinmetall

Dortmund. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wird neuer Sponsor beim Fußballverein Borussia Dortmund. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet habe vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit einem »Werbedeal« überrascht, titelte das Handelsblatt am Dienstag abend. Das Thema Rüstung sei »mit der neuen Bedrohungslage salonfähig geworden«, hieß es darin. »Es ist nicht lange her, da war das kaum denkbar. Doch der Krieg in der Ukraine hat alles geändert – auch den Umgang mit Rüstungskonzernen.«, so das Wirtschaftsblatt.

In Gesellschaft und Wirtschaft werde das Thema ernst genommen, »ernster womöglich als in der Politik selbst«. Der Schriftzug der rheinischen Rüstungsschmiede soll allerdings nicht auf den Trikots des Fußball-Bundesligisten zu sehen sein, so das Handelsblatt. Die Vereinbarung soll demnach eine Laufzeit von drei Jahren haben. Borussia Dortmund habe sich vor der Zustimmung zu dem »finanziell lukrativen Deal mit dem Waffenhersteller« Einschätzungen von verschiedensten Spitzenpolitikern eingeholt. Ehe Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sein »Okay gegeben« habe, seien internen Gremien und Fanvertreter befragt worden, zitierte die Düsseldorfer Wirtschaftszeitung die Ruhr Nachrichten.

Der größte Waffenproduzent der Bundesrepublik wäre damit der erste Rüstungskonzern überhaupt, der in das Sponsoring eines Fußballklubs aus der Bundesliga einsteigt. Das Handelsblatt berief sich in seinem Artikel auf »mit den Vorgängen vertraute Kreise«, offiziell habe sich niemand äußern wollen. (SID/AFP/jW)