Saudi-Arabien verkauft weitere Aramco-Aktien

Dubai. Saudi-Arabien hat am Sonntag mit dem Verkauf von weiteren Aktien seines Ölgiganten Aramco an Investoren begonnen. Die Erlöse könnten sich auf bis zu 13,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Das Vorhaben wird von Beobachtern als Test dafür betrachtet, wieviel Interesse es seitens internationaler Anleger an Vermögenswerten des Königreichs gibt. Das Land ist seit Jahren dabei, seine Wirtschaft vom Öl unabhängiger zu machen, etwa durch Sportveranstaltungen und Tourismus. (Reuters/jW)