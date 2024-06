Indien: Modi laut Hochrechnung vorne

Neu-Delhi. In Indien zeichnen sich nach der in mehreren Etappen abgehaltenen Parlamentswahl ein Erdrutschsieg und eine dritte Amtszeit für Premierminister Narendra Modi ab. Laut einer nach Schließung der Wahllokale am Sonnabend im Fernsehsender CNN News 18 veröffentlichten Nachwahlbefragung kommen Modis hindu-nationalistische Indische Volkspartei (BJP) und ihre Verbündeten auf mindestens 355 Sitze im Nationalkongress – deutlich mehr als die Mehrheit von 272 Sitzen. Die abschließende Wahlphase fand in manchen Regionen bei extremer Hitze statt. Am letzten Tag der Wahl starben bei Temperaturen von über 45 Grad Celsius alleine im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh mindestens 33 Wahlhelfer, wie der oberste Wahlleiter für Uttar Pradesh, Navdeep Rinwa, am Sonntag mitteilte. (AFP/jW)