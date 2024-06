Neukaledonien: Paris kontrolliert Hauptstadt

Nouméa. Nach den Aufständen im französischen Überseegebiet Neukaledonien ist die Lage in der Hauptstadt Nouméa laut offiziellen Angaben seit Freitag wieder »unter Kontrolle«. Hunderte Einsatzkräfte räumten Straßensperren im letzten noch blockierten Viertel der Hauptstadt, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin laut AFP-Meldung vom Sonnabend mitgeteilt habe. »Die gesamte Stadt Nouméa wird vom Staat kontrolliert«, sagte der Vertreter des französischen Zentralstaates auf der Insel, Hochkommissar Louis Le Franc. Zwölf Menschen seien bei der Räumung der Barrikaden festgenommen worden. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Unruhen am 13. Mai 666 Festnahmen. Im Zusammenhang mit Protesten gegen eine Wahlrechtsreform waren sieben Menschen getötet worden, darunter zwei Gendarmen. Unabhängigkeitsaktivisten kündigten an, ihren Protest fortzusetzen. (AFP/jW)