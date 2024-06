DGB: Erfolg der AfD bedeutet weniger Jobs

Berlin. DGB-Chefin Yasmin Fahimi sagte in der Welt am Sonntag, Rassismus und Ausgrenzung hätten sich bereits tief in das Selbstverständnis und den Alltag viel zu vieler Menschen eingegraben. Um so mehr komme es darauf an, deutlich zu machen, wofür die AfD stehe: »Sie will ein Europa der Märkte und nicht der Beschäftigten. Sie will keinen Mindestlohn, sondern mehr Rendite. Sie will keine stärkere Tarifbindung, sondern Bezahlung nach Willkür«, warnte Fahimi. »Ein Erfolg der AfD würde bedeuten, dass wir in eine ganz tiefe Rezession fallen, dass wir Milliarden beim Bruttosozialprodukt und bis zu 2,5 Millionen Arbeitsplätze auf einen Schlag verlieren«, fügte sie hinzu.