CDU offenbar Opfer von IT-Angriff

Berlin. Die CDU ist offenbar Opfer eines großangelegten IT-Angriffs geworden. Wie das Bundesinnenministerium am Sonnabend erklärte, waren das ihm unterstellte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Bundesamt für Verfassungsschutz »intensiv damit befasst, den Angriff abzuwehren«. Zum Ausmaß des Schadens und mutmaßlichen Tätern wollte sich das Ministerium nicht äußern. Eine CDU-Sprecherin teilte mit: »Die IT-Infrastruktur wurde als Vorsichtsmaßnahme in Teilen vom Netz genommen und isoliert.« (AFP/jW)