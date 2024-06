Hochwasser: 40.000 Einsatzkräfte im Süden

München. Aufgrund des Hochwassers in Süddeutschland haben am Sonntag mindestens zwölf Landkreise in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. In Oberbayern brach nach Behördenangaben ein Damm an zwei Stellen am Fluss Paar. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind landesweit rund 40.000 Einsatzkräfte aktiv. Ein 42jähriger Feuerwehrmann starb bei einem Einsatz, wie ein Sprecher des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mitteilte. Die Justizvollzugsanstalt in Memmingen musste geräumt werden. Im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd entgleiste am Sonnabend ein ICE nach einem Erdrutsch, verletzt wurde niemand. (dpa/jW)