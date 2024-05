Tarifverhandlungen beim BDZV

Berlin. Die DJU in Verdi fordert vom Zeitungsverlegerverband BDZV eine Erhöhung der Gehälter und Honorare um zwölf Prozent. Damit »könnte der Anschluss an die allgemeine Tarifentwicklung wieder hergestellt werden«, sagte Verhandlungsführer Matthias von Fintel am Montag. Außerdem sollen die Beschäftigten mehr Mitspracherecht beim Einsatz von KI bekommen. Der BDZV mache eine Einigung von einer längeren Laufzeit des Tarifvertrags abhängig und habe unter anderem Gegenforderungen zu Änderungen im Tarifvertrag für Freie angekündigt, so die Gewerkschaft. (jW)