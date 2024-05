Oppositionspartei in Israel fordert Neuwahlen

Tel Aviv. In Israel fordert die Mitte-rechts-Partei Chosen Lejisrael von Kriegskabinettsmitglied Benjamin Gantz Neuwahlen, wie sie Donnerstag mitteilte. Demnach sei ein entsprechender Gesetzentwurf zur Auflösung des Parlaments eingereicht worden. Der Urnengang solle vor Oktober erfolgen, also bevor sich der palästinensische Angriff auf Israel das erste Mal jährt. Die rechte Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte daraufhin, dies wäre »eine Kapitulation vor internationalem Druck« und ein »Geschenk an die Hamas«. Regulär stehen Neuwahlen Ende 2026 an. (AFP/jW)