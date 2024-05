China und Flugzeugbauer Airbus planen engere Zusammenarbeit

Kamran Jebreili/AP Photo Airbus A350

Beijing. Die chinesischen Behörden und der weltweit größte Flugzeugbauer Airbus haben sich einem Bericht zufolge auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt. Die Planungsbehörde und Airbus hätten dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Insidern zufolge verhandelt Airbus über einen größeren Auftrag aus China. In der Vergangenheit hatte China große Flugzeugbestellungen häufig während Staatsbesuchen bekanntgegeben. Die Verhandlungen seien aber noch nicht so weit vorangeschritten, dass eine Einigung verkündet werden könne, hieß es. Chinas Präsident Xi Jinping sollte am Dienstag beim zweiten Tag seines Frankreichbesuchs den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den Pyrenäen treffen. (Reuters/jW)