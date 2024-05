Problembär des Tages: Commander

Elizabeth Frantz/REUTERS Sollte eigentlich Hasso heißen: Bidens Commander

Jill und Joe leben in einem beschaulichen Haus an der Pennsylvania Avenue, inmitten von Washington. Allein nicht, doch einsam. Problemkind Hunter hält die Welt auf Trab, Problemhund Commander musste im Oktober 2023 ausziehen. Immer wieder hatte er Angestellte des Hauses angefallen, den Gärtner zuletzt und zwölf Agenten des Secret Service. Weil Joe zufällig Vorsitzender des Landes mit dem größten Bizeps ist, kennt ein jeder seinen besten Freund. Sogar einen Eintrag bei Wikipedia hat das Tier. Commander, liest man dort, wurde am 1. September 2021 geboren. Er beerbte Major, der ebenfalls durch Bissigkeit aufgefallen war.

Nun hat Kristi Noem, mögliche Running Mate für Joes Konkurrenten Donald, die Akte Commander neu aufgeschlagen. Echte Männer wie sie knallen Köter, die nicht wollen wie sie, einfach ab. Vor dreizehn Jahren habe sie das mit einem »untrainierbaren« Jagdhund getan. Folgerichtig empfahl sie, auch Commander hinzurichten. Das ganze Land im Shitstormmodus, Tierschätzer empören sich, Team Biden findet’s »verstörend«. Allein Commander schweigt.

Jahrtausendelang folgte der Mensch den Tieren. Nomaden wurden Schäfer, indem die Tiere irgendwann den Menschen folgten. Was er anrührt, der Mensch, eignet er sich an. Auch die Wölfe, die ihrerseits den Herden folgten, folgten bald dem Menschen. Einst Konkurrent, nun Angestellter. Und wie in der modernen Arbeitswelt, wo neben der Arbeitskraft auch Identifikation verlangt wird, zeigt sich das Herr-Knecht-Verhältnis als transaktionale Beziehung: Der Mensch hat einen unter sich, der Liebe heuchelt, der Hund spart die Mühe der Jagd, wenn er im Gegenzug den Menschen nicht mehr beißt.

Vielleicht ist Joes Hund einfach ein Klassenkämpfer auf vier Beinen. Domestizierung, Unterwürfigkeit, Loyalität? Nich mit Commander!