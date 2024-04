Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs gestorben

Henrik Montgomery Higgs bei der Nobelgala in Stockholm (10.12.2013)

London. Der britische Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Der 94-Jährige starb am Montag in seinem Zuhause, wie die schottische Universität Edinburgh am Dienstag mitteilte. An der Hochschule hatte er den Großteil seiner Karriere verbracht.

Mit seiner Theorie zur Masse von Elementarteilchen wurde der Engländer weltberühmt. Die Entdeckung des Higgs-Bosons - auch »Gottesteilchen« genannt - am Forschungszentrum Cern in der Schweiz katapultierte den Theoretiker in die Hall of Fame der Physik. Gemeinsam mit dem Belgier François Englert wurde Higgs 2013 für die Vorhersage des Masse-Teilchens mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Den Namen »Gottesteilchen« für seine Entdeckung lehnte der Atheist ab. (dpa/jW)