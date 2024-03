Vodafone Deutschland will 2.000 Stellen streichen

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Vodafone setzt den Rotstift an um »einfacher, schneller, schlanker und damit schlagkräftiger« zu werden

Düsseldorf. Vodafone Deutschland will im Rahmen eines Konzernumbaus 400 Millionen Euro einsparen und 2.000 Stellen in der BRD »sozialverträglich« kürzen oder verlagern. Das teilte der Telekommunikationsanbieter am Dienstag in Düsseldorf mit. Demnach will Vodafone in den kommenden zwei Jahren »einfacher, schneller, schlanker und damit schlagkräftiger« aufgestellt sein. Neben Personalkürzungen will das Unternehmen auch Sach- und Betriebskosten senken. Vor allem durch den Abbau komplexer Strukturen und durch die Modernisierung von IT-Systemen will Vodafone demnach Kosten reduzieren. Nach Unternehmensangaben arbeiten rund 15.000 Menschen bei Vodafone Deutschland.

Vodafone gab auch die verstärkte Automatisierung als Grund für die Stellenstreichungen an. Beim britischen Mutterkonzern wurde bereits 2023 ein drastischer Kürzungskurs angekündigt. Vodafone will demnach 11.000 seiner ursprünglich 104.000 Beschäftigten in den kommenden drei Jahren entlassen. (AFP/jW)