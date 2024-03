36stündiger Streik bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines

Robert Jaeger/APA/dpa Hunderte Austria Maschinen sollen zum Wochenende am Boden bleiben

Wien. Die Gewerkschaft Vida hat bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) zu Osterbeginn am Donnerstag und Freitag zu Streiks aufgerufen. Wie AUA am Dienstag mitteilte wurden zwischen Donnerstag Null Uhr bis Freitag um 12 Uhr hunderte Flüge gestrichen. Die Gewerkschaft hatte am Montag mitgeteilt, die Tarifverhandlungen für das AUA-Bordpersonal seien ergebnislos gescheitert. Die Lufthansa-Tochter versuche Beschäftigte »mit Rechen- und Zahlentricks« nach Rekordgewinnen im vergangenen Jahr »um verdiente Reallohnerhöhungen zu bringen«, hieß es. Die Geschäftsführung lasse zudem ein »wertschätzendes« Angebot vermissen.

Von den zuständigen Gremien sei bereits am Sonnabend einstimmig der Beschluss für einen 36stündigen Ausstand gefasst worden, teilte Vida weiter mit. »Aus gewerkschaftlicher Sicht ist eine Einigung bis Mittwoch 23:59:59 Uhr möglich, um den Ausstand noch abzuwenden.« (dpa/jW)