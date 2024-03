Brauereiriese Anheuser erzielt trotz US-Boykott Rekordumsatz

Jacquelyn Martin/AP

St. Louis. Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch hat 2023 einen Rekordumsatz eingefahren. Anheuser-Busch setzte 59,38 Milliarden Dollar um, ein Zuwachs von 7,8 Prozent, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dazu trugen auch Preiserhöhungen bei. Der Konzern musste zwar einen Absatzrückgang bei seinen eigenen Biermarken verdauen, vor allem in Nordamerika, konnte aber mit Produkten von Drittanbietern zulegen. Der Konzern hatte in den USA nach einer Werbeaktion mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney mit einer Boykottaktion zu kämpfen. Diese verdrängte die Marke Bud Light von ihrem Spitzenplatz als meistverkauftes US-Bier.

Unter dem Strich stieg der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) im Gesamtjahr um sieben Prozent auf 19,98 Milliarden Dollar. Die Aktionäre sollen eine um neun Prozent höhere Dividende erhalten. (Reuters/jW)