Schalke: Tillmann kündigt »harte Entscheidungen« an

Tim Rehbein/dpa Mathias Tillmann (links) im Trainingslager in Albufeira (5.1.2024)

Köln. Der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann hat angesichts der sportlichen und finanziellen Krise beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 »harte Entscheidungen« angekündigt. »Wir werden jede offene Stelle hinterfragen und Positionen nicht automatisch nachbesetzen«, sagte Tillmann in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview. Maßnahmen zur schrittweisen Verschlankung der Struktur seien »alternativlos«.

Meldungen über einen drohenden Lizenzentzug für den Fall eines Abstiegs in die 3. Liga wollte Tillmann nicht kommentieren. »Das sind alles Spekulationen. Fakt ist, dass wir im Sinne der professionellen Führung eines Vereins zum aktuellen Zeitpunkt einige Annahmen treffen müssen, was in einem Szenario 3. Liga passieren würde«, sagte der 40jährige. Der Klub müsse sich unter anderem damit beschäftigen, was ein möglicher Verlust von Sponsoren für den Umsatz bedeuten würde.

Berichte über eine wachsende Opposition im Klub nahm Tillmann, der seinen neuen Posten am 1. Januar antrat, gelassen. »Es ist völlig normal, dass sich Fans und Mitglieder in schwierigen Zeiten Sorgen um ihren Verein machen«, sagte er. Langfristiges Ziel bleibe die Rückkehr in die Bundesliga. (SID/jW)