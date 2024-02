Russische Rüstungsindustrie baut Belegschaften stark aus

---/Khabarovsky Krai Region Government/AP/dpa Nordkoreas Staatschef Kim begutachtet eine Suchoi Su-57 (Komsomolsk am Amur, 15.9.2023)

Moskau. In Russland sind nach den Worten von Präsident Wladimir Putin mehr als eine halbe Million neue Arbeitsplätze im Rüstungssektor entstanden. »Allein in den vergangenen anderthalb Jahren wurden 520.000 neue Arbeitsplätze im Verteidigungsbereich geschaffen«, sagte Putin am Freitag in der westrussischen Stadt Tula. »Um heute auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, muss man schnell und angemessen auf das Geschehen vor Ort reagieren«, fügte der Staatschef hinzu. Wer dies schneller erledige, werde gewinnen. Moskau hat enorme Mittel für seine Kriegführung in der Ukraine mobilisiert. Der Rüstungssektor ist angesichts westlicher Sanktionen inzwischen von erheblicher Bedeutung für das russische Wirtschaftswachstum.

Moskau hat zuletzt seine Waffenproduktion drastisch gesteigert. Die Ausgaben haben die Nachfrage in Russlands Wirtschaft angetrieben und Arbeiter von zivilen Industrien abgezogen sowie die Inflation angeschoben. Die Arbeitslosigkeit ist auf ein Rekordtief gesunken, und mehrere Wirtschaftsbereiche außerhalb der Verteidigungsbranche melden seit Beginn der russischen Militärkampagne in der Ukraine vor fast zwei Jahren einen chronischen Mangel an Arbeitskräften. (AFP/jW)