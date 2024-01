Putin kündigt neue Eisbrecher »Leningrad« und »Stalingrad« an

Pavel Bednyakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Des Präsidenten neuer Eisbrecher: Die »Leningrad«

St. Petersburg. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag den Startschuss für den Bau eines neuen atombetriebenen Eisbrechers gegeben. Der Eisbrecher »Leningrad« werde nach seiner Fertigstellung »an den wichtigsten Erkundungs- und Forschungsprogrammen in der Arktis teilnehmen« und den Handel erleichtern, sagte Putin auf einer Werft in St. Petersburg. Außerdem kündigte er an, dass im kommenden Jahr auch der Eisbrecher »Stalingrad« auf Kiel gelegt werde.

Russland setzt die Eisbrecher ein, um den Nördlichen Seeweg von Nowaja Semlja an der Karasee zur Beringstraße befahrbar zu machen. Über den Schiffsweg seien im vergangenen Jahr gut 36 Millionen Tonnen Waren transportiert worden - ein Rekord, teilte der Generaldirektor des Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschjow, bei der Zeremonie zum Baustart der »Leningrad« mit. Die Hafeninfrastruktur sei inzwischen für eine Auslastung von mehr als 40 Millionen Tonnen jährlich vorhanden. Russland ist das einzige Land, das Eisbrecher mit Atomantrieb baut und betreibt. (dpa/AFP/jW)