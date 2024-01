Trump und Biden führen in New Hampshire

Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die wichtige Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Trump und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nimarata »Nikki« Haley, lieferten sich in dem kleinen Bundesstaat an der Ostküste ein Duell um die Nominierung ihrer Partei für die Präsidentenwahl am 5. November. Floridas Gouverneur und Mitbewerber Ronald DeSantis hatte kurz vor der Abstimmung aufgegeben. Bei den Demokraten hat US-Präsident Joseph Biden die inoffizielle Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Bidens Sieg ist aber rein symbolisch. Die Delegiertenstimmen aus New Hampshire werden beim Nominierungsparteitag der Demokraten im November nicht berücksichtigt. Offizieller Auftakt der demokratischen Vorwahlen ist am 3. Februar in South Carolina. (dpa/AFP/jW)