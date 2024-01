EU-Umweltausschuss für Gentechnikderegulierung

Brüssel. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich mehrheitlich für gelockerte Gentechnikvorgaben in der EU ausgesprochen. Wenn mit sogenannter »neuer Gentechnik« gezüchtete Pflanzen auch durch herkömmliche Methoden entstehen können, sollen sie künftig von strengen EU-Vorgaben ausgenommen werden, wie eine Mehrheit im Ausschuss am Mittwoch beschloss. Bevor die neuen Vorgaben in Kraft treten können, muss sich auch eine Mehrheit im gesamten EU-Parlament für das Vorhaben aussprechen – eine Abstimmung ist für Februar vorgesehen. Anschließend muss auch noch ein Kompromiss mit den EU-Staaten ausgehandelt werden. Die Positionierung des Ausschusses geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück. Viele gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel sollen demnach in der EU künftig einfacher erforscht und ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden können. (dpa/jW)