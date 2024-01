Lufthansa verlegt Kapazitäten nach Indien

Soeren Stache/dpa

Hyderabad. Die Lufthansa vergrößert ihr Angebot in Indien und zieht dafür Flugkapazitäten aus anderen Ländern ab. »Indien wächst schneller als alle unsere anderen Ziele. Wir nehmen unsere Kapazitäten aus anderen Märkten und setzen sie in Indien ein«, so Vertriebschef Heiko Reitz am Donnerstag gegenüber Reuters am Rande einer Konferenz in Hyderabad. Die Angebotskapazität sei bereits 14 Prozent höher als vor der Coronakrise. Die Lufthansa Group bietet derzeit 64 wöchentliche Flüge nach Indien an.

Indien ist der fünftgrößte Markt der Welt für Passagierflüge. Es wird erwartet, dass sich die Fluggastzahl im Inland von 152 Millionen im vergangenen Jahr auf 350 Millionen Reisende im Jahr 2030 mehr als verdoppeln wird. Die Zahl der international Reisenden soll auf 160 Millionen steigen. Indische Airlines haben Rekordbestellungen an neuen Flugzeugen aufgegeben. Reitz sagte, dass es in Indien »für viele Fluggesellschaften Platz gibt, um auf diesem Markt zu wachsen«. Die indische Regierung investiert zwölf Milliarden Dollar in den Bau neuer und die Modernisierung bestehender Flughäfen. (Reuters/jW)