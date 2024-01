Schoeller-Bleckmann mit Rekordergebnis

Wien. Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Rekorderlöse erzielt und seinen Gewinn gesteigert. Wie das Unternehmen am Mittwoch laut vorläufigen Ergebnissen mitteilte, wuchs der Umsatz um 17 Prozent auf 585 Millionen Euro und das Betriebsergebnis (Ebit) auf 104 Millionen Euro (nach zuletzt 96,2 Millionen Euro) an. SBO konnte so einen Gewinn von 95 Millionen Euro (nach zuvor 93,3 Millionen Euro) einfahren. Das Unternehmen konnte bereits 2023 eine Dividende von zwei Euro je Aktie auszahlen. (Reuters/jW)