Autobauer SAIC baut Transportflotte aus

Shanghai. Autobauer SAIC baut seine Transportflotte zum Übersee-Export aus. Der chinesische Konzern teilte am Mittwoch mit, in den kommenden drei Jahren 14 Schiffe hinzukaufen zu wollen. Die unternehmenseigene Anji Logistics betreibe schon 31 Frachtschiffe, die bereits eigene und Fahrzeuge anderer chinesischer Hersteller unter anderem nach Europa verschiffen. Laut der chinesischen Zeitung The Paper plant der Konzern, den Export von Fahrzeugen von derzeit 1,2 Millionen auf 1,35 Millionen zu steigern. Bis 2025 solle der Überseeabsatz auf 1,5 Millionen Fahrzeuge steigen. (Reuters/jW)