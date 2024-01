Abriss des Generalshotels in Schönefeld

Soeren Stache/dpa Schon ohne Fenster und Türen: Generalshotel in Schönefeld mit Bagger

Potsdam. Das historische Generalshotel am Flughafen Schönefeld wird seit Mittwoch von außen abgerissen. Bagger begannen mit der Demontage des Zeugnisses der DDR-Moderne. Errichtet zwischen 1947 und 1950 nach einem Entwurf des Architekten Georg Hell, diente das Gebäude dem Empfang von Staatsgästen. 1996 wurde das Generalshotel in die Landesdenkmalliste Brandenburgs eingetragen. Der Status besteht. Die Deutsche Bauzeitung nannte das Gebäude im Mai 2011 »das perfekte Denkmal. Historisch und architektonisch bedeutend, hochkarätig ausgestattet, kontinuierlich genutzt und ausgezeichnet erhalten.« Neben hochwertiger Fassaden- und Eingangsgestaltung sind baugebundene Kunstwerke und aufwändig gearbeitetes Originalinventar erhalten, darunter Metallgestaltungen von Fritz Kühn. Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses für den Flughafen BER wurde das Generalshotel 2011 gegen das Votum der Landesdenkmalpflege zum Abriss freigegeben. Lange her, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zuletzt, und sah keine Handhabe, den Abriss zu verhindern. »Die Stelle wird benötigt für die Flugbereitschaft«, sagte sie. Für den planmäßigen Betrieb der Regierungsflugstaffel sei der Abriss unvermeidbar, bestätigte die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). (jW)