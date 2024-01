Estland: Russland schließt wichtigen Grenzübergang für zwei Jahre

---/AP/dpa Austausch unfreundlicher Botschaften: Ein Großplakat an der Hermannsfeste in Narva präsentiert den russischen Präsidenten in Sichtweite der russischen Grenze als »Kriegsverbrecher« (9.5.2023)

Tallinn. Russland schließt nach Angaben der estnischen Regierung ab dem kommenden Monat einen wichtigen Grenzübergang zu dem baltischen Staat wegen Straßenbauarbeiten für zwei Jahre. Die Regierung habe eine offizielle Mitteilung aus Moskau erhalten, wonach der Grenzübergang zwischen Narwa in Estland und dem russischen Iwangorod ab dem 1. Februar geschlossen werde, sagte der estnische Außenminister Margus Tsahkna am Donnerstag vor Journalisten. »Der Mitteilung zufolge dürften die Sanierungsarbeiten bis Ende 2025 dauern«, fügte er hinzu. Estland werde seinerseits die »üblichen Aktivitäten an der Grenze fortsetzen«, versicherte Tsahkna. Für Fußgänger soll der Übergang geöffnet bleiben. Estland und Russland haben eine 333 Kilometer lange gemeinsame Grenze, an der nach der Schließung des Grenzübergangs zwischen Narwa und Iwangorod noch fünf Übergänge offen sind. Im November 2023 hatte Estland seine Bürger vor »jeglichen Reisen« nach Russland gewarnt und erklärt, Tallinn könne die Grenze zu seinem östlichen Nachbarn wegen des Zustroms von Migranten vorübergehend schließen. (AFP/jW)