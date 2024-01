Weltsicherheitsrat verurteilt Anschlag im Iran

Yuki Iwamura/AP/dpa Sitzung des UNO-Sicherheitsrates (New York, 22.12.2023)

New York. Der Weltsicherheitsrat hat die verheerende Attacke in der iranischen Stadt Kerman mit mehr als 80 Toten als »feigen Terroranschlag« verurteilt. »Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten, dass der Terrorismus in all seinen Formen und Erscheinungsformen eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt«, teilte das wichtigste UN-Gremium am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Bei dem Anschlag nahe der Grabstätte des iranischen Generals Ghassem Soleimani wurden am Mittwoch bei zwei gewaltigen Explosionen 84 Menschen getötet und 284 verletzt. Die Bundesregierung und die EU verurteilten den Anschlag als Akt des Terrors. Es war der tödlichste Terroranschlag in der rund 45jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Die islamistische Gruppe Islamischer Staat bekannte sich am Donnerstag zu der Tat. (dpa/jW)