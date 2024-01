Saudi-Arabien tritt offiziell BRICS bei

Aleksey Nikolskyi Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Russlands Wladimir Putin in Riad (6.12.2023)

Riad. Saudi-Arabien ist offiziell als vollwertiges Mitglied der BRICS beigetreten, berichtete der saudische staatliche Nachrichtensender Al Ekhbariya am Dienstag. »Die Vollmitgliedschaft des Königreichs in der BRICS-Gruppe, die Russland, China und andere Länder umfasst, hat begonnen und stärkt seine globale Position«, so der Sender. Im August lud die Gruppe sechs weitere Länder ein, ihr beizutreten. Die 2006 gegründete BRICS-Gruppe wurde 2011 erstmals erweitert, als sich Südafrika den vier Gründungsländern (Brasilien, Russland, Indien und China) anschloss. Fünf neue Mitglieder (Ägypten, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Äthiopien) wurden am 1. Januar formell zu vollwertigen Mitgliedern der BRICS-Gruppe. Russland übernahm am selben Tag den einjährigen rotierenden Vorsitz der BRICS, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet. (jW)